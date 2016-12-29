تقرير رسمي: صادرات باكستان إلى المغرب ترتفع ب81 بالمائة خلال 2016

سجلت الصادرات الباكستانية إلى المغرب ارتفاعا يقدر بـ 81 في المائة خلال الفترة الممتدة بين يوليوز وأكتوبر 2016 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وفق تقرير حديث لمصرف باكستان الحكومي.

ووفق صحيفة باكستان توداي الناطقة بالإنجليزية، والتي أوردت الخبر، فإن هذا الارتفاع يعد الأكبر من نوعه سنة 2016، مقارنة مع كل الدول التي توجه إليها باكستان صادراتها.

وبالرغم من أن التقرير لم يشر إلى طبيعة المنتوجات التي ساهمت في هذا الارتفاع والقطاعات التي تنتمي إليها، فإن الصحيفة تشير إلى أن جهود السفير الباكستاني بالمغرب الرامية إلى تنويع الشراكة الاقتصادية بين البلدين قد أعطت ثمارها.

ونقلت الصحيفة عن السفير الباكستاني قوله إنه وبناء على تعليمات من الوزير الأول الباكستاني، فقد عبأت السفارة الباكستانية بالمغرب مواردها من أجل الترويج للمنتوجات الباكستانية. وأضاف السفير أنه كان حريصا أيضا على عقد سلسلة اللقاءات مع غرف التجارة بمختلف المدن المغربية من أجل تسهيل عملية الاستيراد من باكستان.

وأوضح السفير الباكستاني بالمغرب أن المملكة المغربية تحظى باهتمام كبير لدى باكستان، حيث تعد سوقا واعدا جدا، إذ يعد السوق المغربي بوابة إلى السوق الإفريقي.

وأضاف نفس المتحدث أن إفريقيا تسمى الآن بـ ‘’آسيا الجديدة’’، مشيرا إلى أنه وبحلول سنة 2050 ستصل الكثافة السكانية بالقارة السمراء إلى 4 ملايير نسمة. وأشار إلى أن باكستان لا يمكنها أن تتجاهل السوق الإفريقي بعد الآن.