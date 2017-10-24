تقرير جطو الكامل المقدم للملك حول مشروع الحسيمة

العلم الإلكترونية: متابعة

أفاد تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيد “إدريس جطو” المقدم أمام جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم حول ”مشروع الحسيمة منارة المتوسط”، وجود عدة اختلالات شابت تخطيط وتنفيذ المشروع، ولام التقرير قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، مبينا أن الشروحات التي قدمتها هذه الأخيرة لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.

ذات التقرير أكد عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية، موضحا أنه، على مستوى الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي بعد حوالي 16 شهرا من توقيع الاتفاقية.

وحسب تقرير “جطو” تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي كان يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة، من أجل إطلاق المشاريع على أسس متينة.

وأضاف “جطو” في تقريره أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.