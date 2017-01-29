تقرير: المغرب يتقدم درجتين في مؤشر الديمقراطية

استطاع المغرب أن يتقدم بدرجتين في ما يتعلق بمؤشر الديمقراطية حيث احتل المرتبة 105 بمعدل 4.77 نقطة من أصل 10، وذلك حسب تقرير وحدة إيكونوميست للمعلومات البريطانية لسنة 2016.

واعتمدت المنظمة في تقريرها على مجموعة من المعايير، تمثلت في مؤشر العملية الانتخابية حيث حصل المغرب على درجة 4.75 من أصل 10، مؤشر الحكومة 4.64 درجة، ثم مؤشر المشاركة السياسية 4.44 درجة، ومؤشر الثقافة السياسية حيث حصل على 5.63 درجة، و4.41 درجة في مؤشر الحريات المدنية.

هذا واحتلت النريج صدارة الترتيب، متبوعة بكل من اسلندا والسويد، أما على الصعيد العربي فقد احتلت الجمهورية التونسية المرتبة الاولى عربيا و69 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة 126، إلى جانب الجمهورية المصرية في المرتبة 133.