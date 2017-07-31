تقارير استخباراتية تدعم رغبة ترامب بالتعاون مع المغرب في مكافحة التطرف

الربـاط: العلم

في خطوة تعضدها تقارير استخباراتية، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبة بلاده في “مواصلة العمل سويا” مع المغرب لمكافحة التطرف والنهوض بدولة الحق والقانون. وأشاد ترمب في برقيته يوم السبت الفائت، بما وصفه بـ”علاقات الصداقة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعود لأزيد من 240 سنة”. مضيفا ّأنالعلاقات بين البلدين “تميزت بتعاون وثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والفرص الاقتصادية”، مشيدا بما اعتبره “ريادة متواصلة للمغرب في هذه المجالات”.

وكشف ترامب في برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي إلى الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، أن “الولايات المتحدة ترغب في مواصلة العمل سويا مع الملك والمواطنين المغاربة من أجل مكافحة التطرف وتحقيق الازدهار والنهوض بدولة الحق والأمن”. وأكد عزمه على العمل سويا لتحقيق الأهداف المشتركة بالقارة الإفريقية.

في هذا الصدد، أشاد التقرير السنوي لسنة 2016، الصادر عن مكتب محاربة الإرهاب والعنف، التابع للدولة الأمريكية، بجهود المغرب في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن غياب تعاون مغربي جزائري في هذا الصدد هو ما ينقص. وأشار التقرير إلى تفكيك المغرب خلال السنة الفائت 18 خلية إرهابية ما سمح باعتقال 161 شخص ذي علاقة بأنشطة إرهابية. وتحدث التقرير ذاته، عن وجود نحو 1500 مغربي لهم علاقة بتنظيمات إرهابية بالخارج، وفي نفس السنة كشف التقرير أن عددا قليلا نسبيا من المغاربة استطاعوا الالتحاق بالساحة العراقية السوية والالتحاق بالدولة الإسلامية هناك.

وعلى مستوى التشريعات، وصف التقرير قانون محاربة الإرهابي المغربي بالمعقد جدا، خاصة منذ سنة 2015، حيث شدد المغرب من قوانينه لمواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية بتوسيع تعريف الجرائم الإرهابية، بما يشمل محاولة الالتحاق بخلايا وتنظيمات إرهابية، والانخراط في التجنيد والتدريب لهذه التنظيمات، إلى جانب إمكانية طرد الأجانب المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية. واعتبر التقرير أن جمع المعطيات والمعلومات من مصادر قوة المغرب في هذا الجانب، الذي تجمعه علاقات استخباراتية قوية بجيرانه الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا.