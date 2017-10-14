تفكيك ورش لصناعة القوارب غير القانونية شمال مدينة الداخلة

العلم: الداخلة – محمد الحبيب هويدي

فكك الدرك الملكي بالداخلة ورشا سريا لصناعة القوارب الخشبية، بعد رصده من طرف طائرة استطلاع تابعة للدرك الملكي، في مهمة مراقبة روتينية على بعد 60 كلم شمال شرق الداخلة.

ووقف رجال الدرك الملكي على أشغال بناء قوارب تقليدية موجهة لأنشطة محظورة، وتم حجز الأخشاب والمعدات المخصصة لعملية التصنيع. ويعد هذا هو الورش الثالث حسب مصدر من الدرك يتم تفكيكه خلال هذه السنة.

وقالت مصدر مطلع ان العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي امرت بوضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم للقضاء.

ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة باقي عناصر الشبكة.