تفكيك معمل تقليدي لصنع مسكر ماء الحياة من طرف عناصر الشرطة القضائية بطانطان وتوقيف عسكري يروج مادة الشيرا

العلم الإلكترونية: طانطان – حسن بوفوس

اقدمت عناصر الفرقة الاقليمية للشرطة القضائية بالامن الاقليمي بطانطان من تفكيك معمل تقليدي لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة بعد القيام بمجموعة من التحريات والتحقيقات حيث حجزت لدى المعني بالامر الذي يعد من ذوي السوابق في مجال صنع وتقطير مسكر ماء الحياة ومبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل نفس الافعال وتم حجز من طرف الموقوف: اربعة براميل بلاستيكية مملوءة بالتين المخمر و لترين ونصف جاهزة للاستهلاك وقنينة غاز وطنجرة ضغط سعة 6 لترات.

كما تم ايقاف شخصين آخرين رفقة سيدة كانوا بالمنزل لحظة اجراء التفتيش. وبعد اتقال الموقوفين و بناء على تعليمات النيابة العامة تم وضع الجميع تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

وفي نفس الحملة المتواصلة لعناصر الشرطة القضائية بطانطان تمكنت هده الاخيرة من ايقاف شخص داخل احدى المقاهي بطانطان وبحوزته قطعة صغيرة من مخدر الشيرا ونتيجة الشكوك التي تحوم حوله تم القيام بتفتيش قانوني بداخل سيارته فتم العثور على خمس صفائح من مخدر الشيرا.

المعني بعد البحث معه تبين أنه عسكري حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه تحت اشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطانطان.