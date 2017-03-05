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تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش

العلم: مراكش – نجاة الناصري

في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني وبناءا على معلومات تم التوصل إليها  تتعلق بعصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بعد إنجاز خطة أمنية دقيقة بالتنسيق مع جميع المصالح الأمنية الاستعلاماتية والاستخباراتية من الوصول إلى معلومات دقيقة قادت، إلى إيقاف يومه الجمعة 3 مارس الجاري خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، منهم من تم إيقافهم في المجال الحضري وآخرين بالمجال القروي.
وأكدت مصادر خاصة للجريدة “العلم” أن تفكيك هده  العصابة، تم  من خلال عمليتين متفرقتين، بكل من مدينة مراكش ودوار “محيلة” التابع للجماعة القروية أولاد حسون القريبة من المدينة الحمراء.

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش
و أوضحت دات المصادر، أن عناصر الأمن اعتقلت في البداية شخصان يشتبه في حيازتهما للمخدرات بعد ضبط أحدهما بصدد تدخين لفافة “جوان” ليتم اقتيادهما الى مقر الشرطة القضائية، لتعميق البحث معهم، عمد خلاله أحدهما إلى تغليط الشرطة وانتحال اسم آخر، قبل أن يبلغ شريكه عناصر الضابطة القضائية التي تمكنت من تحديد هوية المتهم واخضاعه للتنقيط الآلي، اتضح من خلاله أن المعني بالامر يشكل موضوع بحت  على الصعيد الوطني في مجال ترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة “الماحيا” ضمن  عصابة المسمى مولاي رشيد بالجماعة القروية نفسها.
لتنتقل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مدعومة بعناصر من المجموعة الجهوية للتدخل التابعة لولاية أمن مراكش، إلى الدوار المذكور  الذي يبعد عن المدينة بحوالي 30 كيلومتر لاعتقال باقي المتهمين، في الوقت الذي لاذا زعيم العصابة بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

عملية التفتيش التي تمت داخل منزالهم  أسفرت عن  حجز حوالي 3500 لتر من مسكر ماء الحياة “الماحيا” و25 كيلوغراما و750 غراما من مخدر القنب الهندي “الكيف” وصفيحة من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبلغ مالي  يتجاوز 370  مليون سنتيم تم وضعه  داخل اكياس بلاستيكية، بجدار إحدى غرف منزل  المتهم الرئيسي، الذي تم إشعاره بايقاف شريكيه ليغادر الدوار.

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش

كما تم العثور بحوزة المشتبه بهم على ثلاث بندقيات صيد لا تتوفر على الوتائق الخاصة لإستعمالها،  و125 خرطوشة من عيار 12 و20 مليمترا، وثلاثة سيوف من الحجم الكبير، وعبوة غاز مسيل للدموع، بالإضافة إلى ستة هواتف محمولة، أحدها خاص بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية. 
هدا وقد تم اقتياد المتهمون إلى مقر الشرطة القضائية لوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائبة بمراكش، لاستكمال البحث و التحقيق، في الوقت الذي أصدرت عناصر فرقة مكافحة المخدرات ، مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق زعيم العصابة الذي اختفى عن الانظار، قبل عرض الاظناء يوم الاحد 5 مارس الجاري، على أنظار العدالة لمحاكمتهم من اجل المنسوب إليهم.
هدا وقد قامت ولاية الامن  صباح يومه السبت 4  مارس الجاري بتقديم   عناصر العصابة على أنظار ممثلي وسائل الاعلام بالمدينة.  
حيت تم وضع   الاظناء الخمسة أمام مكتب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مصفدي الأيادي تحت حراسة أمنية مشددة، خلف طاولات عرضت عليها مختلف المحجوزات التي تم ضبطها رفقة أفراد الشبكة السالفة الدكر فيما لازالت الأبحاث مستمرة تحت إشراف النيابة العامة بتنسيق تام مع المديرية العامة للأمن الوطني.
تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش

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