تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش
العلم: مراكش – نجاة الناصري
وأكدت مصادر خاصة للجريدة “العلم” أن تفكيك هده العصابة، تم من خلال عمليتين متفرقتين، بكل من مدينة مراكش ودوار “محيلة” التابع للجماعة القروية أولاد حسون القريبة من المدينة الحمراء.
و أوضحت دات المصادر، أن عناصر الأمن اعتقلت في البداية شخصان يشتبه في حيازتهما للمخدرات بعد ضبط أحدهما بصدد تدخين لفافة “جوان” ليتم اقتيادهما الى مقر الشرطة القضائية، لتعميق البحث معهم، عمد خلاله أحدهما إلى تغليط الشرطة وانتحال اسم آخر، قبل أن يبلغ شريكه عناصر الضابطة القضائية التي تمكنت من تحديد هوية المتهم واخضاعه للتنقيط الآلي، اتضح من خلاله أن المعني بالامر يشكل موضوع بحت على الصعيد الوطني في مجال ترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة “الماحيا” ضمن عصابة المسمى مولاي رشيد بالجماعة القروية نفسها.
لتنتقل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مدعومة بعناصر من المجموعة الجهوية للتدخل التابعة لولاية أمن مراكش، إلى الدوار المذكور الذي يبعد عن المدينة بحوالي 30 كيلومتر لاعتقال باقي المتهمين، في الوقت الذي لاذا زعيم العصابة بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
هدا وقد تم اقتياد المتهمون إلى مقر الشرطة القضائية لوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائبة بمراكش، لاستكمال البحث و التحقيق، في الوقت الذي أصدرت عناصر فرقة مكافحة المخدرات ، مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق زعيم العصابة الذي اختفى عن الانظار، قبل عرض الاظناء يوم الاحد 5 مارس الجاري، على أنظار العدالة لمحاكمتهم من اجل المنسوب إليهم.
حيت تم وضع الاظناء الخمسة أمام مكتب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مصفدي الأيادي تحت حراسة أمنية مشددة، خلف طاولات عرضت عليها مختلف المحجوزات التي تم ضبطها رفقة أفراد الشبكة السالفة الدكر فيما لازالت الأبحاث مستمرة تحت إشراف النيابة العامة بتنسيق تام مع المديرية العامة للأمن الوطني.
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