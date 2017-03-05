تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي ضواحي مراكش

العلم: مراكش – نجاة الناصري

في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني وبناءا على معلومات تم التوصل إليها تتعلق بعصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالمجال القروي.

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بعد إنجاز خطة أمنية دقيقة بالتنسيق مع جميع المصالح الأمنية الاستعلاماتية والاستخباراتية من الوصول إلى معلومات دقيقة قادت، إلى إيقاف يومه الجمعة 3 مارس الجاري خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، منهم من تم إيقافهم في المجال الحضري وآخرين بالمجال القروي.

وأكدت مصادر خاصة للجريدة “العلم” أن تفكيك هده العصابة، تم من خلال عمليتين متفرقتين، بكل من مدينة مراكش ودوار “محيلة” التابع للجماعة القروية أولاد حسون القريبة من المدينة الحمراء.



و أوضحت دات المصادر، أن عناصر الأمن اعتقلت في البداية شخصان يشتبه في حيازتهما للمخدرات بعد ضبط أحدهما بصدد تدخين لفافة “جوان” ليتم اقتيادهما الى مقر الشرطة القضائية، لتعميق البحث معهم، عمد خلاله أحدهما إلى تغليط الشرطة وانتحال اسم آخر، قبل أن يبلغ شريكه عناصر الضابطة القضائية التي تمكنت من تحديد هوية المتهم واخضاعه للتنقيط الآلي، اتضح من خلاله أن المعني بالامر يشكل موضوع بحت على الصعيد الوطني في مجال ترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة “الماحيا” ضمن عصابة المسمى مولاي رشيد بالجماعة القروية نفسها.

لتنتقل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مدعومة بعناصر من المجموعة الجهوية للتدخل التابعة لولاية أمن مراكش، إلى الدوار المذكور الذي يبعد عن المدينة بحوالي 30 كيلومتر لاعتقال باقي المتهمين، في الوقت الذي لاذا زعيم العصابة بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

عملية التفتيش التي تمت داخل منزالهم أسفرت عن حجز حوالي 3500 لتر من مسكر ماء الحياة “الماحيا” و25 كيلوغراما و750 غراما من مخدر القنب الهندي “الكيف” وصفيحة من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز 370 مليون سنتيم تم وضعه داخل اكياس بلاستيكية، بجدار إحدى غرف منزل المتهم الرئيسي، الذي تم إشعاره بايقاف شريكيه ليغادر الدوار.