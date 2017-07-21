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تفاصيل محاولة اغتيال أردوغان بألمانيا بقمة العشرين!!

  • 21 يوليو 2017

تفاصيل محاولة اغتيال أردوغان بألمانيا بقمة العشرين!!

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