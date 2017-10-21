تفاصيل حادثة الدهس في دبي

العلم الإلكترونية – وكالة سبوتنيك

توفي 2 وأصيب 6 آخرين بإصابات بليغة ومتوسطة وبسيطة إثر حادث دهس وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي.

وقالت شرطة دبي، في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم السبت، 21 تشرين الأول، إنه عندما كان السائق (غ. م) آسيوي الجنسية يقود مركبته ذات الدفع الرباعي بسرعة عالية وعلى إثر إنفجار إطار المركبة الأمر الذي أدى إلى إنحرافه ودهسه لأشخاص يؤدون صلاة المغرب خارج الشارع العام قبل الجسر المؤدي إلى كل من إمارة الشارقة.

وتهيب القيادة العامة لشرطة دبي مستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه والالتزام بالسرعات القانونية.