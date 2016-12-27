بعد تألقه في الألعاب الاولمبية وبطولة العالم، سيدخل البطل العالمي في رياضة الملاكمة محمد ربيعي عالم الاحتراف من بوابة الملاكم التانزاني صالح مكاليكوا.

وحسب موقع البطولة، فمحمد ربيعي سيواجه الملاكم التانزاني صالح مكاليكوا، في الثامن عشر من شهر فبراير المقبل بمدينة الدار البيضاء.

وسبق للملاكم التانزاني الفوز في 9 نزالات من أصل 11 نزال أجراها في الميدان الاحترافي و يُعتبر هذا الأخير اسما قويا في الساحة الإفريقية.

ويُعول محمد ربيعي على تحقيق الفوز في أول نزال احترافي له على أرضه وبين جماهيره.