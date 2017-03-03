تعيين المغربية نجاة رشدي مسؤولة أممية في أفريقيا الوسطى

• العلم الالكترونية: متابعة

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الخميس، المغربية نجاة رشدي نائبة للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا).

وقال مصدر اممي ان رشدي ستعمل أيضا كمنسقة مقيمة، ومنسقة إنسانية للأمم المتحدة في هذا البلد، وايضا ممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن رشدي شغلت أيضا منصب مديرة مساعدة مكلفة بالسياسة والتواصل والعمليات بمكتب الاتصال ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية في جنيف، ومنسقة إقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية بالمنطقة العربية في القاهرة.

وقبل أن تلتحق ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقلدت رشدي عدة مسؤوليات في المغرب، لا سيما كاتبة عامة بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ عينت في هذا المنصب في يوليوز 2002.

نجاة رشدي حاصلة على الدكتوراه في الرياضيات، ومهندسة في المعلوميات من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وبجامعة مونريال.