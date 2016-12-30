أعطى الملك محمد السادس أمير المؤمنين، تعليماته السامية للسلطات والهيئات المعنية من أجل إعادة الأسماء الأصلية لأزقة وساحات حي السلام، المسمى الملاح سابقا، بمدينة مراكش، محافظة على الذاكرة التاريخية لهذه الأماكن.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ، اليوم الجمعة 30 دجنبر، أن التعليمات الملكية السامية تأتي تبعا للزيارة الملكية الميمونة التي قام بها جلالة الملك إلى هذا الحي، وبطلب من رئيس الطائفة اليهودية لهذه المدينة وكذا ممثلي هذه الطائفة الحاضرين خلال الزيارة الملكية.

وأضاف البلاغ أن التعليمات الملكية تأتي حرصا على الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة وكذا على التراث الثقافي لكل مكونات المجتمع المغربي.