تعطيل مصالح المواطنين بقيادة مستي اقليم سيدي افني والمسؤوليين خارج التغظية……!



العلم الإلكترونية: كلميم – حسن بوفوس



حل صباح يوم الاربعاء 08 مارس الجاري احد المواطنين القاطنين بمدينة العيون و المنتمي لبلدة ايت باعمران لاعداد وثيقة ادارية تتعلق بمطابقة الاسم بقيادة مستي اقليم سيدي افني حيث حصل على الوثيقة بجماعة مستي و التحق بمقر قيادة مستي قصد التأشيرة عليها من طرف خليفة قائد المسؤل عن القيادة الا انه تفاجأ بعدم تواجد المسؤل السلطوي وعندما استفسر احد الموظفين و كيقية التأشيرة على الوثيقة فاكد له الموظف عليه الانتقال لجماعة فم فاست او جماعة اصبويا هناك يتواجد خليفة القائد …..بالله عليكم يا سادة هل بهده الامور تسير اﻹدارة الترابية ……؟ وهدا نستنتج على ان الخطاب الملكي الاخير بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية البرلمانية الجمعة 07 اكتوبر 2016 لا وجود له باقليم سيدي افني عامة وقيادة مستي خاصة………… وهدا تبقى مصالح المواطنين معطلة بالعالم القروي باقليم سيدي افني حتى اشعار اخر…….!