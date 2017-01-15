تعرف على المناطق المغربية التي ستعرف طقسا باردا ما بين يومي الأحد والثلاثاء

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة ستعرف طقسا باردا سيستمر من اليوم الأحد وإلى غاية بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين ناقص 6 درجات وناقص 1 درجة، فيما ستصل درجات الحرارة العليا إلى ما بين 6 و12 درجة بكل من ميدلت وتنغير وأزيلال والحوز وبولمان وإفران وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف (جنوب).

وأضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح بين ناقص 1 و4 درجات بكل وجدة وشفشاون وتاونات وصفرو وخنيفرة والحاجب والخميسات وخريبكة وسطات والفقيه بن صالح وبرشيد والرحامنة وشيشاوة وبني ملال وقلعة السراغنة ووارزازت والرشيدية (شمال) والحسيمة (المرتفعات) وتازة وفاس ومكناس ومولاي يعقوب وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسيدي بنور، مشيرا إلى أن درجات الحرارة العليا ستتراوح بهذه المناطق ما بين 9 و16 درجة.

وأشارت المديرية إلى أنه بسبب هبوب كتل هوائية قادمة من الشمال فإن درجات الحرارة ستعرف انخفاضا ملحوظا بهذه المناطق وبصفة خاصة يوم غد الاثنين، مبرزة أن هذا الطقس البارد يمكن أن يستمر إلى غاية يوم الجمعة المقبل.