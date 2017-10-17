تعرض سفير المغرب في اليونان للسرقة

العلم: الرباط

تعرض سمير الدهر سفير المغرب في اليونان لسرقة سيارته الديبلوماسية يوم الاحد بمقر إقامته بالعاصمة أثينا.

وأضافت الصحافة اليونانية عن مصادر من الشرطة، أن سمير الدهر كان يتواجد ببيته رفقة زوجته “سميرة سيطايل” مديرة الأخبار بالقناة الثانية “دوزيم”، أثناء اقتحام (البيت) من طرف اللصوص، لكنهما لم يتعرضا لأي أذى.

واضافت التقارير الإعلامية، أن إقامة سمير الدهر الذي كان يشغل منصب سفير المغرب في بلجيكا قبل مجيئه إلى اليونان، قد تعرض ايضا إلى سرقة بعض المحتويات الأخرى إلى جانب السيارة.