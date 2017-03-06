تصريح سعيد زارو حول مشروع حمايةِ وتثمينِ خليج ِ كوكودي

ترأس الملكُ محمدٌ السادس، مرفوقا بالأمير ِ مولاي إسماعيل، ورئيسِ جمهوريةِ كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، اليوم بأبيدجان، حفلَ تقديم ِ سير ِ الأشغالِ في مشروع ِ حمايةِ وتثمينِ خليج ِ كوكودي.

وخلال هذا الحفل، ألقى رئيسُ مجلسِ إدارة “مارتشيكا ميد”، الشركةِ المكلفةِ بقيادةِ هذا المشروع، سعيد زارو، كلمة ً أمامَ قائديْ البلدين، أكد فيها أن مشروعَ “حمايةِ وتثمينِ خليج ِ كوكودي قطعَ أشواطا هامة”، وبلغ مرحلة ً من النضج، وخاصة ً في ما يتعلق بالبنياتِ التحتية.

وبهذه المناسبة، ترأس الملكُ والرئيسُ الإيفواريّ ُ حفلَ توقيع ِ مذكرةِ تفاهم ٍ تتعلق بالمرحلةِ الجديدةِ لتطوير ِ الخليج ِ واستثماره. وتنص مذكرة ُ التفاهم ِ على توسيع ِ نِطَاق ِ الشراكةِ لتشملَ تهيئة ً حضرية ً ومينائية ً لمنطقةِ بسام الكبرى.