تسويق العقار المغربي والتجزئات السكنية لفائدة مغاربة الخارج

العلم: شعيب. ل

أطلقت مجموعة العمران ما سمتها ب” قافلة ” تسويقية ، إلى بعض الدول الأوروبية ، التي تتواجد فيها الجالية المغربية بالخارج ، وذلك منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي ، والتي استمرت إلى غاية متم شهر دجنبر المنصرم ، حيث زارت بعض المدن والعواصم الأوربية ، كروتردام بهولندا وبروكسيل ببلجيكا ، وباريس.

كما شملت فعاليات الدورة الرابعة لهذه القافلة ، لقاءات مع المغاربة المقيمين بعدد من المدن الفرنسية مثل مدينة ليل وبوردو ومارسيليا وستراسبورك وكذا أهم المدن بكل من إيطاليا تورينو وبولوني، وبرشلونة والجزيرة الخضراء بإسبانيا، ومدينة دوسلدورف بألمانيا.

وحسب بلاغ للمجموعة ، توصلت به جريدة ، فقد تميزت محطة باريس بتنظيم استقبال رسمي بحضور شكيب بنموسى ، سفير المغرب بفرنسا ، وكذا القناصلة ، وعدد من الجمعيات المهتمة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.

وبالنسبة للمجموعة ، فإن هذه الأخيرة تسعى إلى تطوير علاقات القرب مع الجالية المغربية بدول المهجر وتمكينها من الاستفادة من فرص الاستثمار المقترحة من خلال العقار والتجزئات السكنية بجميع الجهات المغربية .

ويذكر ، أن المجموعة العقارية المغربية ، أحدثت فرعا لها بالعاصمة الفرنسية سنة 2007 بهدف مواكبة طلبات الجالية المغربية ، سواء في مجال السكن أو فيما يخص تسهيل إقامة مشاريع استثمارية عبر توفير قطع أرضية للأنشطة الاقتصادية ولإقامة مشاريع خاصة .