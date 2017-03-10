تسمم تلاميذ مؤسسة تعليمية جـراء تناول وجبة السمك المعلب الطن بضواحي ابن أحمد

العلم: سطات /أولاد فارس امزاب – محمد جنان

شهـد قسـم المستعجـلات بالمستشفى المحلـي لابـــن أحمـــد ظهر يوم :الخميس 9 مارس الجاري حالة استنفـــار قصوى، بعـــدما تعرض مجموعة من التلاميذ لحالة تسمم غذائي إثر تناولهم لوجبة السمك المعلب “الطن” بالداخلية التابعة للثانوية التأهيلية أولاد فارس دائرة ابن أحمد اقليم سطات.



وحسب مصدر طبي مسؤول فان الأمر يتعلق بنحو 13 حالة تسمم لتلاميذ تم تسجيلها بالمستشفى المذكور في حين تم نقل 37 حالة من عين المكان تظم ذكورا واناثا الى المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات بعدما ظهرت عليهم آلام حادة وأوجاع نتج عنها آثار التعب المصحوب بالغثيان مع حالات الاغماءات مباشرة بعد تناولهم وجبة السمك المعلب الطن لتلقي العلاجات الأولية الضرورية، وقد تم الاحتفاظ بجميع المصابين الى أن تحسنت حالتهم الصحية وغادرو المستشفى بعد ساعات من العلاج والاطمئنان التام على صحتهم التي استوجبت عناية طبية خاصة داخل المستشفى المحلي والاقليمي ،فيما تم إجراء تقصي وقائي حجزت من خلاله علب السمك وتم أخد عينات من وجبة الغذاء “الطن” للتحليل الجرثومي وإرساله الى المختبر الطبي، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذا المنتوج ومصدره الذي تسبب في هذه النازلة التي كادت أن تعصف بأرواح التلاميذ في غياب تام لأجهزة التتبع والمراقبة، وقد علمنا أن قسم المستعجلات بمستشفى ابن أحمد مازال يحتفظ الى حد كتابة هذه الأسطر بثلاث حالات لفتيات يبدو أن حالتهن الصحية حرجة وذلك من أجل العلاج والاطمئنان على صحتهن.