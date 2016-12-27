أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة السيد محمد سعد الدين السميج، اليوم الثلاثاء بمراكش، على تسليم هبة ملكية لفقهاء ومادحي ضريح الإمام السهيلي والفقهاء فاقدي البصر بسيدي بنسليمان الجزولي بمراكش.

حضر حفل تسليم هذه الهبة، الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، والي جهة مراكش-آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي ورئيس المجلس العلمي لمراكش ومندوب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ومنتخبون محليون وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

كما أشرف وفد الحجابة الملكية أيضا اليوم على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي الزوين بإقليم شيشاوة، بحضور عامل الاقليم السيد عبد المجيد الكاملي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبهذه المناسبة، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما ابتهل الحضور الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.