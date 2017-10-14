تسليم السلط بين الأمين العام المنتخب نزار بركة والأمين العام السابق حميد شباط



الأخ نزار بركة: الهدف الأساسي رص الصفوف وتقوية وحدة الحزب



الأخ حميد شباط: العمل المشترك من أجل أن يلعب حزب الاستقلال دوره الأساسي

العلم: الرباط – تـ: الأشعري

شهد المقر العام لحزب الاستقلال يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري حدثا هاما، حيث تمت عملية تسليم السلط بين الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال الأخ نزار بركة والأمين العام السابق الأخ حميد شباط.

وفي جو أخوي عقد الطرفان جلسة عمل لهذا الغرض تم من خلالها تسليم السلط، وبهذه المناسبة صرح الأخ نزار بركة لجريدة «العلم» أن هذا اللقاء كان لقاء لتسليم السلط بين الأمين العام السابق الأخ حميد شباط والأمين العام الجديد، موضحا أن الهدف أولا وقبل كل شيء رص الصفوف وتقوية وحدة الحزب.



وأضاف الأخ بركة أنه سيتم الانطلاق في عملية المعالجة مع الذات لتجاوز تداعيات الماضي وللعمل المكثف من أجل خدمة الوطن ومن أجل تقوية حزب الاستقلال في المشهد السياسي الوطني.

وقال الأخ الأمين العام إنها كانت فرصة للتباحث في العديد من النقط الأساسية سواء الداخلية أو الوطنية للاستفادة من تجربة الأخ الأمين العام السابق خلال هذه الولاية وكذلك استشراف المستقبل. والجميع مدعو لاستخلاص العبر من هذه التجربة واستثمار الرصيد الناتج عن نجاح الديمقراطية الداخلية داخل الحزب والمضي نحو المستقبل في إطار المشروع المجتمعي التعادلي الديمقراطي الذي سيظل الحزب دائما يدافع عنه في إطار ثوابت الأمة.



من جهته أكد الأخ حميد شباط أنه بعد نجاج المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال، ومن بعد الانتخابات التي مرت في دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال والتي أعطت نتائجها، كان لقاؤه لقاء خاصا وتاريخيا في حياة الحزب المتمثل في تسليم السلط بين الأمين العام السابق والأمين العام الجديد.



وأضاف الأخ حميد شباط أن الهاجس حاليا هو وحدة الحزب والعمل المشترك من أجل أن يظل دائما حزب الاستقلال يلعب دورا أساسيا ، لأن الوطن في حاجة إلى حزب من حجم حزب الاستقلال، باعتباره حزبا وطنيا وتاريخيا ويؤمن بثوابت هذه الأمة بقيمها ومبادئها وهو حزب يستشرف المستقبل.



وأفاد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال أن اللقاء كان أخويا تمت فيه مناقشة العديد من القضايا التي تهم الحزب والوطن، وعبر عن فخره للديمقراطية التي رسخها الاستقلاليات والاستقلاليون في هذا الحزب.



وعبر أيضا عن اعتزازه بالقيادة الجديدة، وتمنى أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، وأكد أن كفاءة الأخ بركة كفيلة بتجاوز كل العراقيل التي يمكن أن تواجه الحزب، وأضاف أنه متأكد بأن الأخ بركة له من القدرة ما يجعله ناجحا في لم شمل العائلة الاستقلالية وتمنى للأخ الأمين العام الجديد التوفيق والنجاج في مهامه.