تساؤلات كثيرة تحيط بالحكم الاستينافي في قضية رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب: حكم يلغي ما هو غير موجود ماديا ورئيس الجهة يؤكد أنه لا يعنيه في شيء

العلم: الرباط

‎عادت قضية رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب إلى واجهة الاهتمام بعد القرار الجديد الذي أصدرته محكمةالاستيناف الإدارية بمراكش يوم الأربعاء الماضي الذي أيدت فيه منطوق الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير، والذي كان قد قضى بإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية تبعا لشكاية قدمتها أمامها مستشارة بمجلس الجهة منتمية إلى حزب الأصالة و المعاصرة . و في هذا الصدد قال رئيس جهة الداخلة وادي الذهب السيد الخطاط ينجا في تصريح لـ«العلم» (الحكم لا يعنيني في شيء، والأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن وزير الداخلية) في حين صرح دفاعه الممثل في الأستاذ بن بوعيدة عبدالحميد لموقع «الداخلة نيوز« قائلا (إن موكله ليس من الأطراف الرئيسية في القضية التي حكمت فيها محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش. وأن الأمر يتعلق بإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية، وأن سلطة قاضي الإلغاء تقف عند حد القرار الإداري، ما يعني الاكتفاء بالنظر في عدم جواب وزارة الداخلية على رسالة السيدة عزوها شكاف. وأن هذا الحكم لا يضم بالضرورة تحقيق الأثر القانوني الذي امتنعت الإدارة عن اتخاذه. وأن الحكم لم يناقش إطلاقا الوضع القانوني للسيد الخطاط ينجا ومدى أهلية الرئيس للمنصب القانوني).

‎وكانت رئاسة المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير قد أصدرت في حينه بلاغا إلى الرأي العام أوضحت فيه أن الأمر لا يتعلق بقانون رئاسة الجهة . كما كان السيد وزير العدل و الحريات قد أوضح نفس المعنى في رسالة مكتوبة وجهها إلى الأمين العام لحزب الإستقلال الذي كان قد استفسر في نفس المعنى .

‎وكانت السيدة عزوها شكاف العضو في مجلس جهة الداخلة وادي الذهب المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة قد وجهت شكاية بالطعن في عدم رد وزارة الداخلية على شكاية كانت قد وجهتها لها في شأن انتخاب رئيس مجلس الجهة، ولم ترد هذه الوزارة على خطابها، وجاء الحكم الإبتدائي غير المسبوق الذي ألغى القرار السلبي الذي تمثلته المحكمة في عدم رد وزارة الداخلية على رسالة مستشارة الأصالة والمعاصرة إليها. وهي بذلك قامت بإلغاء قرار غير موجود أصلا بمعنى أنها ألغت أمرا غير موجود ، ولا يوجد في ملف القضية أية وثيقة يمكن أن يبنى عليها هذا القرار . وحينما تبادر محكمة الإستيناف الإدارية بمراكش بتأييد نفس الحكم فإنها تؤيد ما هو غير متضمن في الملف ولا يتمتع بصفة الوجود المادي الذي يبنى عليه أي حكم كان.

‎كما أن الحكم يثير إشكاليات قانونية كثيرة وكبيرة جدا، ويستحق أن يدرج ضمن مواد التدريس في كليات الحقوق في المغرب، لأنه ينص على إلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية، وبما أن هذا القرار غير موجود نصيا وماديا ، فالسؤال يصبح مشروعا حول كيفية تنفيذ هذا الحكم المبهم.

‎ومن حق الملاحظين التعبير عن مخاوفهم من وجود خلفيات سياسية صرفة وراء هذه القضية بالنظر إلى الجهة السياسية التي أثارت هذه القضية و إلى النفوذ العائلي لأحد أطرافها.