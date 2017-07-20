تزامنا مع قمع مسيرة الحسيمة.. حشود المتضامنين تخرج بالرباط والبيضاء

العلم الإلكترونية – موقع بديل

تزامنا مع المسيرة الإحتجاجية التي تعرفها مدينة الحسيمة اليوم الخميس 20 يولليوز، والقمع الذي طالها خرج عدد من المتضامنين بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء للإحتجاج.

ففي العاصمة الرباط خرج العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية، في وقفة احتجاجية امام قبة البرلمان ردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب برفع العسكرة عن الريف وإطلاق سراح المعتقلين والكف عن قمع حق المواطنين في التظاهر.

وللاسباب ذاته يتظاهر في هذه الاثناء عدد كبير من النشطاء بدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء، رافعين العديد من الشعارات المعبرة عن مطالبهم المتجلية أساسا في إطلاق سراح المعتقلين والجلوس معهم للحوار وإفراغ مدينة الحسيمة وباقي المناطق المجاورة لها من القوات الأمنية.