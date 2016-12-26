ترقيات وشيكة في هرم المؤسسة العسكرية بالجزائر تحسبا لغضب اجتماعي عارم

تتحدث أنباء باريسية عن ترقيات واسعة وشيكة في صفوف الدرك والجيش الجزائريين تشمل ما لا يقل عن خمسة جنرالات سيتم ترقيتهم إلى رتبة لواء وهي أعلى رتبة في هرم المؤسسة العسكرية بعد رتبة فريق التي تسند لقائد أركان الجيش. وأفادت صحيفة “لوفيغارو” أن الترقيات تشمل قوات حرس الحدود والمديرية العامة للاستعلامات فضلا عن مفتشية الدرك ومديرية الأمن العسكري.

وشبهت الصحيفة ما يجري داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، بترتيبات تمهد لتوزيع السلط بين كبار المسئولين بالجهاز العسكري بعد أن كشفت أجهزة الاستعلامات الجزائرية عن احتقان اجتماعي شديد ينذر بانتفاضة شعبية قوية قد تهز أركان النظام في الجزائر. ويترقب الملاحظون أن يقوم الرئيس بوتفليقة قريبا بتعديل حكومي جديد الهدف منه التخفيف من حدة الصراع الجهوي بين منطقة الغرب التي يحكم أهلها البلاد منذ فترة طوية ومناطق أخرى مهمشة، علما أن جميع وزراء السيادة هم من غرب البلاد بدءا من رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والطاقة، إلى الرئيس بوتفليقة وهو نفسه وزير الدفاع.

وتزكي هذه التحركات التوجه الاحتراسي للرئيس بوتفليقة الذي نجح حتى الآن في تهميش المعارضة وإضعاف نفوذ الأجهزة العسكرية بتنحية بعض القادة العسكريين وإبعاد البعض الآخر سفراء في الخارج، وإزاحة المقربين ممن يشكك في نفوذهم المتصاعد حتى وإن كانوا ممن ساعدوه على الوصول إلى السلطة.

ويتساءل الجزائريون عما إذا كانت هذه الترقيات السابقة لأوانها تدبير عادي من صميم الصلاحيات الرئاسية لمكافأة الجهاز العسكري وخاصة مديرية الاستعلامات، أم أنها مقايضة سياسية تضمن للرئيس بوتفليقة دعما قويا من قبل العسكر في حال تصاعد الغضب الاجتماعي الذي قد يعصف بنظامه كما فعل بأنظمة أخرى حليفة، وفي مقدمتها نظاما العقيد معمر القذافي وزين العبادين بنعلي.

وتعيش الجزائر اليوم، في ظل الرحلات العلاجية المتكررة للرئيس الجزائري لفرنسا، صراعا حقيقيا لخلافته حيث مرضه الشديد يؤثر سلبيا على سير أجهزة الدولة المصابة بشيء من الجمود والوهن، لأنها على حد تعبير صحيفة “لوفيغارو” “لا تقوى إلا بقوة الرئيس، ولأن كل خيوط الحكم بيده عوض أن تكون موزعة بين عدة دوائر ومستويات حتى لا تتعطل الآلة بكاملها بمجرد توقف قطعة واحدة”.

وتتفاوت المعلومات بشأن وضعه صحي بين “وضع خطير” إلى “خطير جدا” قد يؤدي إلى انقلاب أبيض كما حدث في تونس مع الرئيس بورقيبة، أو إلى انتخابات مفبركة كتلك التي أوصلته إلى الحكم سنة 1999.

ولمن تفوته بعض المعطيات عن المسار الحقيقي للرئيس بوتفليقة، نورد بعض المقتطفات من كتاب “باريس ـ الجزائر، زوجان جهنميان” للكاتب الصحفي جان بيير توكوا الذي يرسم صورة مدققة عن الرجل بمزاجه المتقلب ومواقفه المتناقضة. فيقدم صورة وزير الخارجية الشاب في منتصف الستينات الذي سيصبح رئيسا لولاية رابعة بعد الالتفاف على دستور البلاد.

ويستعرض الكاتب مسار بوتفليقة السياسي الذي بدأه بولاءات متتالية، للرئيس بنبلا أولا ثم للمنقلب عليه، هواري بومدين، وتقلده منصب وزير السياحة في السادسة والعشرين من عمره، ثم وزيرا للخارجية نجح في بيع صورة الجزائر “التقدمية” حاملة مشعل عدم الانحياز، فأغرق الحالمين بمستقبل أفضل في أوهام لا حدود لها. وقد عمد في سياق هذه الشعارات إلى احتضان حركات التحرير، وقطع العلاقات الدبوماسية مع الولايات المتحدة غداة نكسة يونيو 1967، وإدانة السياسة الفرنسية الموالية للمغرب في قضية الصحراء.

ويذكر الكاتب بأن بوتفليقة كان آنذااك كثير المرح، يعشق السيجار الكوبي والبذلات الأنيقة والنساء. وكان يترقب خلافة بومدين التي لن تتأتى له سنة 1978 لأنه لم يستوعب جيدا موازين القوى ومناورات الجيش والاستخبارات الأمنية التي نصبت الجنرال الشاذلي بنجديد، وشرعت بعد ذلك في تصفية الحسابات مع الوزير الأنيق المتهم باختلاسات مالية سيحاكم من أجلها قبل أن يطرد سنة 1981 من جبهة التحرير، الحزب الوحيد آنذاك. لم يدم المنفى بين باريس وجنيف وأبو ظبي سوى ثماني سنوات لينضم من جديد للجنة المركزية لجبهة التحرير مكتفيا بمراقبة المشهد السياسي المتسارع من بعيد : الانتخابات التشريعية المجهضة سنة 1992، إعلان حالة الطوارئ، الاستقالة المجبرة للرئيس بنجديد، تنصيب محمد بوضياف المغتال بعد شهور فقط.

ويلخص توكوا حنين بوتفليقة إلى السلطة بقوله إن الرجل ظل يترقب لست سنوات رنين الساعة التي ستدق له سنة 1994 عندما اقترح عليه الجهاز العسكري الذي كان يبحث عن شخصية مدنية ترضي الغرب، رئاسة الدولة. رفض العرض لأنه كان يدرك أنه سيكون دمية في أيدي الجيش، فواصل الانتظار والترقب إلى حين سنة 1999 التي سيفوز فيها في الانتخابات بدعم من الجنرالات.

ويواصل الكاتب تحديد ملامح الرجل الذي يقول إنه “مسكون بالسلطة إلى حد أنه يحلم أن يموت فيها كالراحل بومدين، وأنه متقلب المزاج ومراوغ ماهر يتجنبه المقربون إليه بسبب مزاجه الحاد وردوده الانفعالية، ويخشاه وزراؤه، أما المقالون منهم فيعتبرونه طاغية كثير الغرور عديم الكفاءة وهو الذي لم يعرف طريقا إلى الجامعة وإلى الدراسات العليا”.

ويدمر صديقنا بوتفليقة حقدا دفينا للمغرب حيث جعل من الصحراء المغربية قضيته الأساسية، وهو لا يكتم في مجامعه الحميمية عداءه الغريزي للمغرب حتى إنه تمنى ذات مرة لو انتقلت مدينة وجدة التي ازداد بها للجزائر، حتى لا يقال عنه أنه من أصول مغربية.