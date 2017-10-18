الرئيسية > سياسة > ترحيب المملكة بالمبعوث الأممي الجديد واستعدادها الكامل للتعاون معه في المهمة الأممية

ترحيب المملكة بالمبعوث الأممي الجديد واستعدادها الكامل للتعاون معه في المهمة الأممية

  • 18 أكتوبر 2017

ترحيب المملكة بالمبعوث الأممي الجديد واستعدادها الكامل للتعاون معه في المهمة الأممية

 

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl