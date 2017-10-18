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ترحيب المملكة بالمبعوث الأممي الجديد واستعدادها الكامل للتعاون معه في المهمة الأممية
ترحيب المملكة بالمبعوث الأممي الجديد واستعدادها الكامل للتعاون معه في المهمة الأممية
18 أكتوبر 2017
ترحيب المملكة بالمبعوث الأممي الجديد واستعدادها الكامل للتعاون معه في المهمة الأممية
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