ترامب يوقع قرارا بمنع دخول لاجئين من دول إسلامية

العلم الإلكترونية – وكالات

ذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي الجديد « دونالد ترامب » وقع اليوم قرارا تنفيذيا لوقف دخول لاجئين من دول ذات أغلبية مسلمة.

وصباح يوم الأربعاء، قال عدة مساعدين بالكونجرس وخبراء في الهجرة إن من المنتظر أن يوقع الرئيس « دونالد ترامب » عدة أوامر تنفيذية تقيد الهجرة من سوريا و6 دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المساعدون والخبراء المطلعون على الأمر بحسب « رويترز« ، أن بالإضافة إلى « سوريا » يتوقع أن تقيد أوامر « ترامب » مؤقتًا دخول معظم اللاجئين إلى « الولايات المتحدة »، كما سيوقف أمرا آخر وهو إصدار تأشيرات للمواطنين من « العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن ».

وكان البيت الأبيض قد أعلن الخميس، عن استعداد الرئيس الأمريكى لتوقيع أوامر تنفيذية تتعلق بمنع مواطني 6 دول عربية على الأقل من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى اعتبار « جماعة الإخوان » منظمة إرهابية.