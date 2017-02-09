تدخلات طبية متواصلة لفك العزلة عن ساكنة إقليم بولمان خلال موجة البرد

العلم الإلكترونية: متابعة

• حملة طبية لفائدة ساكنة جماعة سكورة امدز:

استفاد قرابة 1102 شخصا من ساكنة خمس دواوير تابعة لجماعة سكورة امدز بإقليم بولمان، من قافلة طبية نظمتها خلال نهاية الأسبوع المنصرم، مندوبية وزارة الصحة بالإقليم بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس والسلطات الإقليمية والمحلية.

حيث تم تقديم أزيد من 470 فحصا طبيا عاما و64 فحصا لطب الجلد و104 علاجا تمريضيا، كما تم الكشف عن حالتين مستعجلتين تم نقلهما بسيارات الإسعاف نحو مستشفيات الجهة. كما استفاد المرضى مجانا من كميات مهمة من الأدوية.

وقد تعبأ لهذه القافلة الطبية طاقم طبي وتمريضي وإداري مكون من 17 إطار.

• حملة طبية متعددة الاختصاصات بجماعة المرس التابعة لإقليم بولمان:

في إطار تفعيل برنامج رعاية 2016-2017، عززت مندوبية وزارة الصحة بإقليم بولمان خدماتها بالوسط القروي خلال موجة البرد، حيث نظمت حملة طبية متعددة الاختصاصات بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والسلطات الإقليمية والمحلية وكذلك بعض الجمعيات المحلية والوطنية يوم السبت 04 فبراير 2017 لفائدة 1800 فرد من ساكنة خمس دواوير تابعة للجماعة القروية المرس.

وقد تعبأ لهذه القافلة الطبية عدد من الأطباء العامين وأطباء الأسنان والممرضين إلى جانب عدد من التقنيين والإداريين، حيث قدم الفريق الطبي والتمريضي 1400 خدمة طبية مقسمة بين فحوصات في الطب العام، وأخرى في طب الجلد إضافة إلى فحوصات للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم. واستفاد 50 شخصا من علاجات طبية في مجال طب الفم والأسنان.

هذا وقد استفاد المرضى من كميات مهمة من الأدوية سلمت لهم بحسب وصفات الأطباء.