تخليد ذكرى الزعيم علال الفاسي بالرباط

العلم: الرباط

تخليدا للذكرى 43 لوفاة زعيم التحرير علال الفاسي رحمه الله ينظم حزب الاستقلال مهرجانا خطابيا تحت شعار «علال الفاسي والجهاد من أجل وحدة الوطن والشعب» وذلك يوم الجمعة 15 شعبان 1438 الموافق ل 12 ماي 2017 في الساعة الرابعة والنصف مساء بقاعة زينيت حي الرياض بالرباط.