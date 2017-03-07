تخليدا لليوم العالمي للمرأة: تكريم رائدات في الصحافة والطب والعمل الجمعوي

العلم الإلكترونية: متابعة

بمناسبة يوم ثامن مارس العيد العالمي للمرأة، تنظم كل من جمعية تنمية الصداقة المغربية الروسية والجمعية المغربية لخريجي الجامعات والمعاهد السوفياتية سابقا حفل تكريم فعاليات نسائية تنتمي لعالم الصحافة الطب الثقافة والفن.

حيث تم اختيار السيدة وفاء بناني الصحفية البارزة لجريدة لومتان والسيدة بوشرة رائف المنشطة الصحفية بالقناة الثانية وطبيبات يشاركن في الحملات الطبية التي تنظم من طرف الجمعيتين ونشيطات الجمعويات.

سيفتتح بالمناسبة معرض للفنون التشكيلية بمشاركة فنانات مغربيات وروسيات ومعرض للصناعة التقليدية الروسية، كما سيتميز الحفل بقراءات شعرية وأغاني مغربية وروسية وسيكون ضيف الشرف الفنان المغربي نصر ميكري.