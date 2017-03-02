تحليل.. ما دلالات الحرص الملكي على متابعة تنفيذ المشاريع المبرمة بين المغرب والدول الإفريقية؟

العلم الإلكترونية: Medi1

في سياق العلاقات المغربية الإفريقية، أجرى الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا محمدو بوهاري والنقطة الأولى في هذا الاتصال تمثلت في اطمئنان الملك محمد السادس على الحالة الصحية للرئيس النيجيري.

كما تناولت هذه المباحثات الهاتفية عدة محاور أخرى، أولها مشروع خط أنابيب الغاز، حيث ناقش الملك محمد السادس مع الرئيس بوهاري خلاصات اجتماع الدار البيضاء الذي ترأسه الملك وخصص للمشروع كما تم التطرق إلى المراحل المقبلة لهذا الخط الاستراتيجي.

خالد الشكراوي مدير مركز افريقيا والشرق الأوسط للدراسات، يبرز دلالات الحرص الملكي على أن يتابع بنفسه تنفيذ المشاريع المبرمة مع دول افريقية.