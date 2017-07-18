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تجاوز جد خطـير.. مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة.. وهاشنو وقع!؟
تجاوز جد خطـير.. مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة.. وهاشنو وقع!؟
18 يوليو 2017
تجاوز جد خطـير.. مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة.. وهاشنو وقع!؟
مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة
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