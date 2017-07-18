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تجاوز جد خطـير.. مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة.. وهاشنو وقع!؟

  • 18 يوليو 2017

تجاوز جد خطـير.. مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة.. وهاشنو وقع!؟

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