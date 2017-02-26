تجار قيسارية السلام بالحي المحمدي..سيدنا عطانا الاستفادة والمسؤولين فرضوا علينا نخلصو 70 ألف ريال
الإيذاء. يأخذون أرض شعب واتخاذ الأراضي العامة . رفضوا إتباع القوانين. عندما كنت أطلب منهم أن اتباع القانون، يقولون لك نحن ضحايا. انهم يريدون كل شيء مجانا وعندما كنت اقول للابتعاد عن أرضك، ويقولون لديك أي حق أو دفع لي قبل أن أغادر. مافيا من الأكاذيب.
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magribi ouald al hay26 فبراير 2017, 02:36
الإيذاء. يأخذون أرض شعب واتخاذ الأراضي العامة . رفضوا إتباع القوانين. عندما كنت أطلب منهم أن اتباع القانون، يقولون لك نحن ضحايا. انهم يريدون كل شيء مجانا وعندما كنت اقول للابتعاد عن أرضك، ويقولون لديك أي حق أو دفع لي قبل أن أغادر. مافيا من الأكاذيب.رد