تتويج والي بنك المغرب كأفضل محافظ بنك مركزي في العالم

العلم الإلكترونية ووكالات

تم اليوم السبت بواشنطن تتويج عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في العالم التي تمنحها المجلة الامريكية المتخصصة “غلوبال فاينانس”.

وتسلم هذه الجائزة أنيس اليوسفي (مسؤول العلاقات الدولية ببنك المغرب) نيابة عن الجواهري، خلال حفل أقيم بالنادي الوطني للصحافة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تحتضنها العاصمة الأمريكية.

وتميز هذا الحفل الذي حضره ممثلو عدد من المصارف المركزية والمؤسسسات المالية بتتويج عدد من المؤسسات البنكية عبر العالم في أصناف أخرى من الجائزة.

وقد تصدر والي بنك المغرب هذه السنة التصنيف الذي يقيم أداء محافظي البنوك المركزية ب83 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوربي، بحصوله العلامة “أ” (الأداء الممتاز)، إلى جانب صفوة من محافظي المصارف المركزية الذين يمثلون على الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتايوان واستراليا ولبنان والاردن.

ويعتبر الجواهري من بين محافظي البنوك المركزية القلائل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذين تمكنوا من الارتقاء هذه السنة إلى صدارة هذا التصنيف العالمي الذي يأخد بعين الاعتبار الأداء في مجال مراقبة التضخم والنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وتدبير نسب الفائدة.

ويصنف التقرير الذي تصدره المجلة الامريكية منذ عام 1994، أداء محافظي البنوك المركزية حول العالم، وتتراوح درجات التصنيف بين “أ” وهي أعلى درجة، وتعني أداء ممتازا، و”إف” التي تمثل أسوأ درجة وتعني الفشل الذريع.