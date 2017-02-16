تتويج مغربي في المنتدى العالمي للتكنولوجيات النظيفة بالولايات المتحدة

• العلم الالكترونية: متابعات

تم تتويج المشاركة المغربية ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتكنولوجيات النظيفة بالولايات المتحدة الأمريكية بجائزتين لمشروع “إيكو جيست داري” وهما الجائزة الأولى في فئة تثمين النفايات والجائزة الثانية على صعيد جميع الفئات.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة أن هذا التتويج جاء خلال الموعد العالمي للمقاولات الخضراء “ستارتب” تأكيدا لأحقية هذا المشروع الذي سبق تتويجه بالجائزة الكبرى لمشروع التكنولوجيات النظيفة بالمغرب خلال قمة كوب22 بمراكش في شهر نونبر الماضي.

وأضاف البلاغ أن مشروع “إيكو جيست داري” عبارة عن أرضية متكاملة ومندمجة تربط بين المواطن وسلاسل التدوير وتمكنه من المساهمة في عملية تثمين النفايات المنزلية القابلة للتدوير من قبل هاته السلاسل وبدعم من أصحاب صناعة الموارد المستهلكة، وذلك من خلال استعمال تطبيقات الهاتف المحمول التي تمكن المواطن من طلب مرور وكيل جمع النفايات القابلة للتدوير (ورق،زيوت مستعملة،زجاج،ألمنيوم…) وتوجيهها لشركات التدوير لمنحها حياة جديدة. كما تتم مكافأة الأسر المنخرطة عن النفايات التي يتم جمعها وإعادة تدويرها.

وتجدر الاشارة إلى أن هذا البرنامج الذي أطلقته الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة سنة 2016 لمدة ثلاث سنوات يندرج في إطار البرنامج العالمي المتعلق بدعم الابتكار في مجال التكنولوجيات النظيفة والمهن الخضراء، الموجه للمقاولين الشباب،والمقاولات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة،بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يتوخى تعزيز روح المبادرة الخضراء من خلال دعم الابتكارات في مجال التكنولوجيا النظيفة، والاستغلال الرشيد للمياه، والنجاعة الطاقية والطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، وذلك من خلال تنظيم مباريات سنوية لمكافأة المشاريع الأكثرر ابتكارا وتقوية قدرات حاملي المشروع ومواكبتهم من أجل تعبئة التمويل وولوج سوق الشغل.