اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيا يبلغ من المعمر 34 سنة، حاول اختطاف ست نساء بمقاطعة موريسيا في ظرف يومين، بينهن قاصر تبلغ 15 عاما، وفق ما أوردته، تقارير إعلامية إسبانية.

وذكرت المصادر ذاتها أن المعتقل المغربي اتهم كذلك بالشروع في القتل والسرقة، وذلك بعد سطوه على سيارة أحد المارة للهروب من قبضة عناصر الشرطة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد تم اعتقال المتهم المغربي يوم الثلاثاء الماضي من قبل عناصر شرطة ميناء ألميريا، وذلك عندما كان يهم بالصعود على متن سفينة متجهة إلى ميناء الناظور، مستخدما وثائق أحد أشقائه للهروب إلى المغرب.

وأفادت تقارير الشرطة، التي قدمت خلال مثول المتهم أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي، أنه حاول خطف طفلة تبلغ من العمر 15 عاما يوم 16 دجنبر الماضي، عندما كانت تجلس مع صديقة لها أمام باب منزلها ببلدة موريسيا، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تتمكن الضحية من الإفلات من قبضته بعد أن ملأت المكان بالصراخ وهربت من مكان الحادث، ليعيد الكرة بعد بضع ساعات فقط، حيث حاول في اليوم الموالي إدخال امرأة شابة بالقوة إلي شاحنة صغيرة كان يقودها، لكنه لم يتمكن من السيطرة على الضحية وفر من مكان الحادث بالسطو على سيارة سيدة أخرى قام بدهسها في طريقه للهرب، مما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة، فيما تم العثور على السيارة في اليوم الموالي محروقة في بلدة مجاورة للمدينة.

وعلى مدار اليوم نفسه، حاول المعتقل اختطاف العديد من النساء من مختلف الأعمار والجنسيات في أربع مناسبات أخرى، في مناطق مختلفة من مدينة موريسيا، قوبلت جميعها بمقاومة شرسة من الضحايا اللواتي استعن بالصراخ، أو طلب المساعدة من المارة، أو مقايضة سراحهن بتقديم المال للمختطف.

ووجهت للمعتقل تهم تتعلق بمحاولة الاختطاف، والشروع في القتل، وتهديد السلامة الطرقية، والتسبب في أضرار وإصابات.