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تاوريرت.. تدشين محطة القطار الجديدة ذات فضاءات وظائف متكاملة

تاوريرت.. تدشين محطة القطار الجديدة ذات فضاءات وظائف متكاملة

تاوريرت.. تدشين محطة القطار الجديدة ذات فضاءات وظائف متكاملة

• عبد العزيز العياشي

 أشرف محمد مهيدية والي الجهة الشرقية رفقة  محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية على تدشين المحطة السككية الجديدة للقطار بتاوريرت ، و ذلك بحضور عزيز يوينيان عامل إقليم تاوريرت وعدة شخصيات .

وتنسجم المحطة الجديدة التي كلف انجازها 30 مليون درهم مع برنامج يهم إعادة تنظيم مدينة تاوريرت وتأهيل المدار الحضري المحيط بالمحطة.

و من شان هذه البناية الجديدة تقديم خدمات مندمجة لروادها ، والمساهمة في تطوير قطب حقيقي للمبادلات وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل ، وتعزيز العرض التجاري سعيا إلى مواكبة الحركة اليومية الهامة للمسافرين .

وقد صممت محطة القطار التي تمتد على مساحة مغطاة تناهز 1800 متر مربع ،و تشتمل على خمسة فضاءات ذات وظائف متكاملة .

كما تمت تهيئة مرافق خارجية تتماشى مع محيط المحطة على مساحة 8500 متر ( ساحة وأرصفة للراجلين ، مراب للسيارات على مساحة 1200 متر يتسع لـ 50 سيارة .

وبذلك تكون المحطة منشاة تزاوج بين الحداثة والنمط المعماري التقليدي إلى جانب توفرها على تجهيزات ومعدات تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات .

وحسب الشروحات التي قدمت للوفد أن تدشين المحطة الجديدة بتاوريرت يأتي في إطار مواكبة التطور الحضري للمنطقة ولاستيعاب الارتفاع المتزايد لحركة نقل المسافرين ، بالإضافة إلى مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للزبناء ، وفق الإستراتيجية المسطرة من طرف المكتب الوطني للسكة الحديدية التي تروم تحديث وعصرنة المحطات السككية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى منها ، الغاية من وراء ذلك تضيف الشروحات جعل المرافق بمثابة معالم داخل المدن ونقط متنوعة الخدمات ومتعددة الوظائف .

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