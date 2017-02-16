تاوريرت.. وقفتان احتجاجيتان لعمال النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية

• العلم الالكترونية: عبد العزيز العياشي

تحت شعار : ( العمل مقابل الأجر ،، أين أجورنا .. ؟ ) خاض عمال وعاملات النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، صباح يومه الأربعاء 15 من فبراير 2017 وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تاوريرت، واعتصاما مفتوحا ببهو المديرية الإقليمية للتربية والتكوين ، للتنديد والاحتجاج على ما وصفوه بالحالة المزرية و الوضعية الخانقة التي باتوا يعيشون على وقعها ، جراء سياسة التماطل واللامبالاة التي تنتهجها الوزارة الوصية والشركة المفوض لها تدبير الحراسة بمؤسسات الابتدائي والثانوي الإعدادي بالمجال الترابي للمديرية الإقليمية بتاوريرت ، وذلك بسبب حرمانهم من تعويضاتهم وأجرتهم الشهرية وعدم صرفها في وقتها المحدد .

ويتهم المحتجون عدد من الجهات المسؤولة بالتماطل وإتباع سياسة التسويف ضد مطالبهم رغم سلسلة من الحوارات التي أثمرت وعودا لم تفعل على أرض الواقع .

و لا مطلب لحراس الأمن في الوقت الراهن غير الإفراج عن أجرتهم الشهرية في وقتها دون تماطل أو تسويف ، صونا لكرامتهم و كرامة أسرهم ، وإعمالا لمبدأ أداء الحقوق بعد أداء الواجب .

وعبر عمال وعاملات النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية لجريدة ( العلم ) عن استنكارهم الشديد لما وصفوه لهذا التأخير في تأدية مستحقاتهم وسياسة التجويع والإذلال التي تنتهج في حقهم ، مطالبين بصوت واحد بصرف أجورهم و أرزاقهم دونما تماطل أو تسويف ، وبالحق القانوني في العطلة الأسبوعية والسنوية والأعياد الوطنية والدينية على اعتبار أنهم يشتغلون 12 ساعة يوميا على مدار السنة دون توقف في خرق سافر لكل القوانين المنظمة للشغل، وفي صمت وتجاهل تام من طرف الإدارات التي يشتغلون بها .