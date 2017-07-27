تاعرابت يتخذ قراراً جريئاً سيغير مستقبله!

العلم الإلكترونية

التحق الدولي المغربي عادل تاعرابت، رسمياً، بتدريبات فريقه بنفيكا، بعد أن فشل في إقناع الطاقم التقني لجنوى بشراء عقده، بعد فترة إعارة لستة أشهر قضاها في الدوري الإيطالي.

وأكد تاعرابت في تصريحات إعلامية إنه سيضع جميع مشاكله السابقة مع الفريق البرتغالي جانباً، وفتح صفحة جديدة للبحث عن مكانته بالترسانة الأساسية لبنفيكا.

وأوضح اللاعب “المشاكس”، بأنه ترك كل شيء وراءه، وقرر العمل، والاجتهاد، في انتظار قرار إدارة بنفيكا، سواء بالاحتفاظ به، أوفسخ العقد الذي يجمع الطرفين.

يذكر أن عادل تاعرابت، كلف خزينة النادي ميزانية كبيرة، قبل أن يستهل مشواره في الدوري بعدد من المشاكل، عصفت به خارج الترسانة الأساسية، دون خوض أي دقيقة بقميص بنفيكا.