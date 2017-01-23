أعلنت عمالة إقليم تازة، في بلاغ لها اليوم الاثنين 23 يناير، أن طريقين جهويين وأخرى إقليمية أصبحت مفتوحة في وجه حركة السير بعد إزاحة الثلوج عنها.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح التقنية التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، التي تواصل فتح الطرق المصنفة وغير المصنفة لفك العزلة عن الدواوير المعزولة والمحاصرة بسبب تساقط الثلوج، تمكنت، أول أمس السبت، من فتح الطريقين الجهويين رقم 504 و507 والطرق الإقليمية رقم 5432 و5411 و5420.

وأضافت أن الأشغال جارية لإعادة حركة المرور بالطريقين الإقليميين رقم 5415 و5427، والطريق الجهوية رقم 507 وكذا المسالك الطرقية غير المصنفة.

وفي ليلة السبت/الأحد قام عامل إقليم تازة عبد العالي الصمطي بالإشراف الميداني على عملية فتح المسلك المؤدي إلى دوار المخاط بجماعة تازرين « الذي توفيت فيه أول أمس السبت سيدة بسبب مضاعفات ناتجة عن عملية ولادة بواسطة ما يسمى بالقابلة التقليدية، وذلك بمنزلها الكائن بهذا الدوار ».