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تازة: استفادة أربعة آلاف عائلة من خدمات قافلة إنسانية لمواجهة آثار موجة البرد القارس

تازة: استفادة أربعة آلاف عائلة من خدمات قافلة إنسانية لمواجهة آثار موجة البرد القارس

تازة: استفادة أربعة آلاف عائلة من خدمات قافلة إنسانية لمواجهة آثار موجة البرد القارس

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