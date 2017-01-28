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تازة: استفادة أربعة آلاف عائلة من خدمات قافلة إنسانية لمواجهة آثار موجة البرد القارس
تازة: استفادة أربعة آلاف عائلة من خدمات قافلة إنسانية لمواجهة آثار موجة البرد القارس
متابعات
,
مجتمع
28 janvier 2017
تازة: استفادة أربعة آلاف عائلة من خدمات قافلة إنسانية لمواجهة آثار موجة البرد القارس
العلم
إقليم تازة
المغرب
قافلة إنسانية لمواجهة آثار موجة البرد
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