هل هناك حالات اعتداء أخرى؟

أجلت محكمة الاستئناف بتطوان، صباح 31 يناير 2017، تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء الجنسي على أربع شقيقات قاصرات، والبالغات من العمر 15 و 12 سنة، وتوأمان لا يتعدى عمرهما 9 سنوات، وذلك لجلسة 9 من فبراير الجاري.

وتعود أطوار هذه القضية إلى استغلال المتهم الرئيسي، وهو متزوج وله أربعة أطفال، علاقة القرابة التي تجمعه بالأسرة (خال الأم)، ليشرع في الاعتداء

الجنسي عليهن على مراحل، مستغلا صلة القرابة، وذلك بعد استدراجهن بدعوى اللعب مع الأطفال بمنزله، حيث يقطن بنفس الحي.

وأكد مرصد الشمال على ضرورة أن قيام السلطات القضائية ببحث معمق مع المتهم، خصوصا في ظل وجود أنباء تفيد بأنه سبق أن اعتدى جنسيا على أطفال آخرين، من بينهم ابنة أخيه، والتي حملت منه سفاحا.

واعتبر المرصد أن الاعتداء الجنسي على الشقيقات الأربع جريمة بشعة سلبت الضحايا براءتهن وتستحق تنزيل أقصى العقوبات في حق الجاني، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأسرة في جميع مراحل التقاضي، وأن تكون المحاكمة طبقا للقانون وقواعد الإنصاف وشروط المحاكمة العادلة، محذرا من محاولات الضغط على الأسرة لثنيها من أجل لتراجع عن شكايتها.