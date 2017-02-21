بوستة حامي جريدة «العلم»: حزب الاستقلال مدرسة لتوعية الشعب
- العلم: الرباط – صور من أرشيف “العلم”
- بمناسبة الذكرى الثلاثين لجريدة العلم استقبل محمد بوستة الأمين العام لحزب الاستقلال مندوب العلم وأدلى له بالتصريح الآتي:
حدث سعيد تشهده جريدتنا المناضلة. وذكرى مجيدة تعيشها الصحيفة التي نصبت نفسها للنضال مع حزب الاستقلال كلسان معبر عن آرائه وأفكاره ومنبر للمناضلين من أعضائه وأنصاره.
ويسرني بمناسبة عيد العلم الثلاثين أن أقدم لها التحية الصادقة باسم حزب الاستقلال ومؤسساته ومنظماته والمناضلين في صفوفه.
هؤلاء المناضلين الذين عاشت العلم معهم حياتهم فأصبحوا يرون فيها رمز الدفاع عن الفكر الوطني في عمقه وعن مطامح الشعب لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها الوطنية وفي مقدمتها الاستقلال وجلاء الاستعمار ورفع الظلم وإرجاع الكرامة: كرامة الشعب وكرامة المواطن.
والواقع أنه من المفاخر التي تفتخر بها بلادنا عموما وحزب الاستقلال على الأخص الصمود والاستمرار الذي يتمثل في جريدة العلم.
فرغم العراقيل التي اعترضت طريقها منذ البداية ومازالت، أخذت مكانها في عالم الصحافة العربية والإفريقية وصحافة العالم الثالث للدفاع عن التحرر الحقيقي للشعوب المستضعفة، فكانت قضايا التحرر العربي والاسلامي والإفريقي مقدمة ما ناضلت من أجله. وبذلك عبرت أصدق تعبير عن الاتجاه الذي اختطه حزب الاستقلال في سياسته الداخلية والخارجية وفي ارتباطه بالقضايا المصيرية للشعوب المناضلة.
وقد كانت العلم مدرسة للشعب بالتوعية التي تقدمها في مختلف القضايا الوطنية والعربية والاسلامية وقضايا العالم التي تعالجها. وتعاقب على العلم عدد من المناضلين تحملوا مسؤوليتها بتفان وإخلاص، سواء في تحريرها وإعدادها وطباعتها وتوزيعها ونال الكثير منهم حظهم في المتاعب التي تعرضت لها العلم، ولكنهم خدموا هذه المؤسسة الوطنية بإخلاص وتفان وصمود فاستحقوا من الشعب ومن قراء االعلمب كل تقدير واعتراف بالجميل.
فباسم الحزب نجدد تحياتنا لهؤلاء الجنود المجهولين الذين يسهرون على هذا المنبر الشعبي من محررين وطابعين وموزعين. وإذا كانت العلم قد مرت بأحقاب عرفت فيها محنا ومتاعب من جراء عدم توفر حرية التعبير، فإنها، مع كامل الأسف، ماتزال تعاني ظلم الرقابة وحيفها، رغم عهد الاستقلال والحرية، وباسم حزب الاستقلال أرفع الصوت مرة أخرى – وأعبر في ذلك عن رأي جميع المواطنين – مطالبا بالقضاء على الرقابة المفروضة على الصحافة إننا نعتبر الرقابة إجراء تعسفيا لا قانونيا مخالفا للتشريع المغربي ولمقتضيات الدستور ومقتضى القانون العام ولالتزامات المغرب الخارجية. فقد وقع المغرب على ميثاق حقوق الانسان، وهو يتضمن ضمان حرية التعبير والرأي، وعلى معاهدات دولية يتعهد فيها بأن يكون الخبر والتعبير عن الرأي في متناول كل مواطن له الحق في التعبير عن كل آرائه وأفكاره في دائرة القانون.
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