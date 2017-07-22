بودريقة يستعد للعودة إلى رئاسة الرجاء

العلم الإلكترونية

أكد محمد بودريقة على ضرورة وضع برنامج من طرف أي مترشح لرئاسة الرجاء الرياضي، حتى يتسنى للجمهور محاسبته آخر الموسم، اضافة إلى ضمانات كافية، وليس الوعود فقط، واستغلال اسم الفريق من أجل الصور وإقامة الندوات، والتكلم من فراغ.

واشترط بودريقة، أن يتوفر برنامج الرئيس القادم للفريق على ضمانات كافية تعيد للرجاء هيبته، ولساحة التتويجات، لأن الفريق خلق لألقاب ولا شيئ غير ذلك.

وتابع بودريقة: “اليوم فريق الرجاء أقولها وأتأسف، لم تبقى لنا هيبة، مبقيناش تنحكموا كما كنا تنحكمو، دابا بهد الشي لي واقع الناس تضحك علينا، و لهذا خاص نرجعوا الفريق، والرئيس القادم يجب أن يقدم الضمانات الكافية للفوز بالبطولة و كأس العرش و كأس الكاف، لان الرجاء مصنوع للالقاب، اما المركز الثالثة او الرابع أو السادس عشر بالنسبة لنا سيان، الرجاء صنع للالقاب يجب ان يبقى للألقاب”.