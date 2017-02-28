الإعلام الألماني يشيد بالمغربي بوحدوز بعد “هاتريك” سانت باولي

أبدى المغربي عزيز بوحدوز، مهاجم نادي سانت باولي الألماني، نجاعة وفعالية تهديفية مُنقطعة النظير في لقاء كارلسروه، بتوقيعه لثلاثة أهداف “هاتريك”، ساهم بها في تحقيق فريقه لانتصار عريض بخماسية نظيفة، لحساب الجولة 22 من “دوري الدرجة الثانية الألماني”.

وحاز مهاجم “أسود الأطلس” على جائزة أفضل لاعب في اللقاء من طرف موقع “هوسكوريد”، بعلامة 10/10، بناءً على الصورة المُشرقة التي ظهر بها اللاعب في مواجهة الإثنين.

كما حظي صاحب 29 سنة بإشادة صحيفة “بيلد” ومجلة “كيكر” الألمانيتيْن؛ حيث وضعتا صورته في التقريريْن اللذيْن نشرتها بشأن المقابلة.

وارتقى سانت باولي إلى المركز 15 برصيد 21 نقطة، بعدما كان قبل اللقاء برصيد 18 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.