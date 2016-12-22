بنما .. سرقة 11,6 مليون دولار من المقر الرئيسي للمديرية العامة للمداخيل

أعلنت النيابة العامة ببنما، الخميس، أن هجوما مسلحا نفذه خمسة أشخاص على المقر الرئيسي للمديرية العامة للمداخيل، الهيئة الحكومية لتحصيل الضرائب، أسفر عن سرقة 11,6 مليون دولار بين أموال نقدية وشيكات مصدق عليها.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان صحافي، أن عملية الإفتحاص التي جرت بعد الهجوم المسلح الذي استهدف المؤسسة العمومية، زوال الثلاثاء الماضي وخلف إصابة شرطي بجروح خطيرة، أبرزت أن المسروقات تتوزع على 75 ألف دولار نقدا، والباقي عبارة عن شيكات مصدق عليها.

من جانبها، أكدت وزارة الأمن العمومي بدورها أن قوات الشرطة تمكنت من استعادة المسروقات وإيقاف مشتبهين بهما على صلة بالعملية بفضل التحرك السريع للسلطات الأمنية، موضحة أن شرطيا يحرس البناية تعرض لإصابة خطيرة في الرأس خلال عملية السرقة.

وافادت تقارير إعلامية محلية أن التحقيقات تسير في اتجاه احتمال وجود متورطين من داخل المديرية العامة للمداخيل، إذ تتميز هذه الفترة من العام بارتفاع وتيرة تحصيل الضرائب التي يؤديها الأفراد والشركات قبل متم السنة.