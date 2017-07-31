بمناسبة عيد العرش المجيد: انطلاق عمل مؤسسات صحية بالأقاليم الجنوبية

العلم الإلكترونية: متابعة

وحدة لطب الأسنان بمدينة المرسى

في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، تم يوم الجمعة 28 يوليوز2017 وبإشراف من السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء والوفد المرافق له، تدشين وحدة لطب الأسنان بمدينة المرسى، في إطار شراكة ما بين المجلس البلدي للمرسى والمديرية الجهوية للصحة بالعيون، بغلاف مالي ناهز800 ألف درهم، مما سيساهم في تقريب الخدمات الصحية خاصة المتعلقة بصحة الفم والأسنان لتفادي تنقل الساكنة إلى إقليم العيون.

مركز صحي حضري سليم بن البشير بن عمار بالعيون

ويوم السبت 29 يوليوز 2017، وبإشراف من السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء والوفد المرافق له، تم تدشين المركز الصحي الحضري سليم بن البشير بن عمار بمدينة العيون بعد إعادة بنائه وتوسعته.

ويدخل هذا المشروع في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، والعناية الخاصة التي توليها وزارة الصحة للأقاليم الجنوبية للمملكة خاصة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وقد كلف إنجاز هذا المشروع 2.2 مليون درهم، حيث تمت توسعته بمساحة تناهز 382.80 متر مربع بعدما كان في السابق لا تتعدى مساحته 260 متر مربع. وبهذا يكون هذا المشروع قيمة مضافة لا من حيث جودة الخدمات ولا من ناحية تحسين ظروف العمل بالنسبة للعاملين به.

وضع الحجر الأساس لبناء المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالداخلة

ودائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، قام السيد والي جهة الداخلة واد الذهب والسيد رئيس الجهة والمنتخبون والمديرة الجهوية للصحة وعدد من المسؤولين بوضع الحجر الأساس للبدئ في أشغال بناء المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بمدينة الداخلة، وذلك يوم السبت 29 يوليوز 2017 . ويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية بجهة الداخلة واد الذهب، وسيتم إنجازه بغلاف مالي إجمالي قدره 44 مليون درهم .

ويهدف هذا المشروع إلى تلبية حاجيات الجهة من أطر التمريض، وكذا الرفع من مستوى التعليم العالي بهذه الجهة.