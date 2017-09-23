بلجيكا تمنع المهاجرين المغاربة الذين يمتلكون عقارات بالمغرب من الاستفادة من السكن الاجتماعي ببلجيكا

العلم الإلكترونية

يسعى وزير المالية البلجيكي جوهان فان أوفيرتفيلدت إلى قطع الطريق أمام المهاجرين المغاربة، الذين يمتلكون عقارات بالمغرب، من الاستفادة من السكن الاجتماعي بلجيكا.

وكشف جوهان فان أوفيرتفيلدت أن بلاده قررت إبرام اتفاق مع المغرب يسمح له بتبادل بيانات المغاربة المقيمين في بلجيكا، قصد تقنين إمكانية استفادتهم من السكن الاجتماعي بالبلد المضيف والاستفادة من ضرائبهم.

ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن الوزير قوله، إن ”المغاربة الذين لديهم منزل قار في المغرب، ليس من حقهم التقدم بطلب الحصول على سكن اجتماعي في بلجيكا.”

ويأتي هذا القرار الجديد بعد أن كانت إحصائيات مؤسسة الملك بودين البلجيكية قد كشفت أن حوالي 60 بالمائة من المغاربة المقيمين ببلجيكا يمتلكون عقارات بالمغرب. نسبة كبيرة منهم يستفيدون من السكن الاجتماعي في بلجيكا ولا يؤدون الضرائب على السكن.

وتحتضن بلجيكا أكبر عدد من الجالية المغربية المقيمة بأوربا حيث يتمركزون في خمسة أحياء تقع في سبع بلديات بلجيكية، هي فورست وسانت جيل وأنرلخت ومولنبيك ومدينة بروكسل وسانت جوس وسيربيك، وكلها تحيط بقلب العاصمة بروكسل.