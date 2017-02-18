بلاغ من الأمين العام لحزب الاستقلال

العلم الإلكترونية: متابعة

بقلب مفجوع، ونفس مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى مناضلو ومناضلات حزب الاستقلال النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله المجاهد السي امحمد بوستة عضو مجلس الرئاسة الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا ليلة أمس 17 فبراير 2017. وعلى إثر هذا الرزء الكبير والفاجعة الأليمة، يتقدم الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى كافة الاستقلاليات والاستقلاليين وفي مقدمتهم عائلة المرحوم في هذا المصاب الجلل والخسارة الكبرى ليس لحزب الاستقلال فحسب بل للوطن ككل في فقد أحد قادته السياسيين الأفذاذ. كما يخبر مناضلو ومناضلات جهة طنجة تطوان الحسيمة بتأجيل اللقاء الجهوي الذي كان مزمعا تنظيمه اليوم السبت 18 فبراير 2017 على الساعة الثالثة بمدينة تطوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

حميد شباط

الأمين العام لحزب الاستقلال