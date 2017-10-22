بلاغ للوكيل العام بالعيون يؤكد تعرض مينتو لعبيدي للغرق

العلم: العيون – محمد الحبيب هويدي

ذكر بلاغ صار عن الوكيل العام بالعيون عبد الكريم الشافعي أن مينتو لعبيدي” التي وجدت ميتة في البحر قد تعرضت للغرق.

وأشار البلاغ أنه على إثر ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي وما يروج بقوة ان فتاة في مقتبل العمر تعرضت لإغتصاب جماعي، والقتل.

وقال البلاغ أن النيابة العامة أمرت فور إشعارها زوال يوم 15 أكتوبر 2017 بإجراء بحث معمق لتسليط الضوء على ظروف الوفاة وتحديد أسبابها، من طرف فرقة الشرطة القضائية بالداخلة بواقعة إكتشاف جثة لإمرأة بضفة وادي الذهب على مستوى منطقة الحرايث.

وافاد البلاغ انه تم التعرف على الجثة من طرف والدتها التي سبق ان سجلت بحثا لفائدة العائلة يخص ابنتها بتاريخ 15/10/2017 حوالي الساعة 11 و30 دقيقة صباحا.

وخلص البلاغ أنه وبشكل متواز تم اخضاع الجثة للتشريح الطبي اللازم، اسند لطبيبة مختصة بالطب الشرعي بأكادير بعد تعذر انجاز ذلك بالداخلة، خلصت نتائجه الـــى عدم وجود آثار لاعتداء جسدي او جنسي وان سبب الوفاة هو الغرق، ووضعت نسخة من تقرير التشريح الطبي رهن إشارة العائلة للإطلاع عليه. وان هذه النيابة العامة ستواصل البحث لتحديد ظروف وملابسات ذلك.