بـــــلاغ: من رئاسة المؤتمر العام السابع عشر للحزب

يذكر الأخ نور الدين مضيان رئيس المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال أن عملية انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية من طرف أعضاء المجلس الوطني للحزب ستجري يوم السبت 16 محرم 1439 (الموافق7 أكتوبر 2017)، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بدل قاعة قصر المؤتمرات بالصخيرات نظرا لعدم شغورها.

كما تخبر رئاسة المؤتمر أنه سيتم إصدار بطائق جديدة لعضوية المجلس الوطني وفق اللائحة التي تم ضبطها وتدقيقها بصفة نهائية من طرف اللجنة الرباعية المتفق عليها.

ويهيب رئيس المؤتمر بكافة أعضاء المجلس الوطني إلى التعبئة والمشاركة المكثفة بكامل المسؤولية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية الأساسية في مسار ومستقبل الحزب.

نــور الــدين مضيــــان

رئيس المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال