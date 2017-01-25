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بعد هزيمة كوت ديفوار أمام « أسود الاطلس » .. كالو يعتزل اللعب دوليا -صورة-

بعد هزيمة كوت ديفوار أمام « أسود الاطلس » .. كالو يعتزل اللعب دوليا -صورة-

عقب الاقصاء المبكر للمنتخب الايفواري وخروجه من منافسات الدور الأول لكاس أمم إفريقيا بعد هزيمته أمس الثلاثاء 24 يناير بهدف لصفر أمام المنتخب المغربي، أعلن سالمون كالو عقب نهاية المباراة اعتزاله اللعب دوليا في سن ال 31 سنة.

و صرح كالو لوسائل الاعلام « لقد خضت المباراة النهائية لكأس إفريقيا وفزت بأخرى .. اليوم الامور لم تتم بالشكل الذي كنا نرغب فيه.. يوجد حاليا لاعبون شباب من قبيل فرنك كيسي وولفريد زاها .. وأعتقد أنهما يمثلان مستقبل الكرة الإيفوارية ..أتمنى لهما حظا سعيدا ».

وحمل كالو ، لاعب هيرتا برلين الألماني، قميص المنتخب الايفواري 89 مرة وسجل 24 هدفا .وكانت اول مشاركة دولية له رفقة منتخب بلاده في فبراير 2007 كما شارك كالو في ست دورات لكأس إفريقيا للأمم وحاز رفقة منتخبه على الكأس القارية عام 2015

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